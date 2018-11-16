Koemanın listesindeki 3 isim! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Koeman'ın listesindeki 3 isim!

    Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi harekat başladı. Takımın başında kalacak olan Hollandalı, şu 3 ismi istedi: Eduardo Salvio, Alberto Moreno, Kenneth Zohore.
    16 Kasım 2018 Cuma, 00:07:06 Güncelleme: 07:47:45
    Koemanın listesindeki 3 isim!

    Sezona hayal kırıklığıyla başlayan F.Bahçe, ikinci yarı öncesi işi sıkı tutuyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Koemanın listesindeki 3 isim!

    Teknik direktör Cocu'nun ayrılmasından sonra Koeman'la çıkışa geçen sarılacivertliler, Hollandalı ile 'devam' kararı alınmasının ardından transfer harekatına başladı.

    Koemanın listesindeki 3 isim!

    Ara transfer dönemi öncesi düğmeye basan Kanarya, tecrübeli hocanın istediği isimlerle görüşmelere başlayacak.

    Koemanın listesindeki 3 isim!

    Savunma, orta alan ve hücuma takviye bekleyen Koeman'ın kadroda görmek istediği oyuncular arasında Eduardo Salviao, Alberto Moreno, Kenneth Zohore olduğu iddia edildi.

    Koemanın listesindeki 3 isim!

    YÖNETİM KİRALIK İSTİYOR

    Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 3 isimden Salvio, Benfica'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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