Koemanın listesindeki 3 isim! - Galeri - Fotomaç
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Koeman'ın listesindeki 3 isim!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi harekat başladı. Takımın başında kalacak olan Hollandalı, şu 3 ismi istedi: Eduardo Salvio, Alberto Moreno, Kenneth Zohore.
16 Kasım 2018 Cuma, 00:07:06
Güncelleme: 07:47:45
Sezona hayal kırıklığıyla başlayan F.Bahçe, ikinci yarı öncesi işi sıkı tutuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Cocu'nun ayrılmasından sonra Koeman'la çıkışa geçen sarılacivertliler, Hollandalı ile 'devam' kararı alınmasının ardından transfer harekatına başladı.
Ara transfer dönemi öncesi düğmeye basan Kanarya, tecrübeli hocanın istediği isimlerle görüşmelere başlayacak.
Savunma, orta alan ve hücuma takviye bekleyen Koeman'ın kadroda görmek istediği oyuncular arasında Eduardo Salviao, Alberto Moreno, Kenneth Zohore olduğu iddia edildi.
YÖNETİM KİRALIK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 3 isimden Salvio, Benfica'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.