Türkiye’de herkes çok nazik – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’de herkes çok nazik

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>’de herkes çok nazik
    ve Rus 'nın futbolcusu Roman Neustadter, Rusya resmi internet sitesine verdiği röportajda 'deki günlerinden bahsetti. "'de herkes size karşı nezaketle yaklaşıyor. Bunu gerçekten çok seviyorum. güzel bir şehir ve hoş bir kültüre sahip. Bu ülkede forma giyen futbolculara saygı duyuluyor. Ayrıca Türk mutfağı çok zengin" diyen tecrübeli stoper, 'Kötü alışkanlıkların var mı?' şeklindeki bir soruya da "Öğle saatlerinde bazen uyumam" cevabını verdi.

    Neustadter, 'daki hayatından çok memnun olduğunu açıkladı.
    1. 21.11.2018
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