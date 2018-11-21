Türkiye’de herkes çok nazik
Neustadter, İstanbul'daki hayatından çok memnun olduğunu açıkladı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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