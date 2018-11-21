Ekici forma istedi – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Ekici forma istedi

    Ekici forma istedi
    Sakatlıktan dönüş aşamasını tamamlayan , Erwin Koeaman'ın şansı vermesi halinde eski takımı 'a karşı forma giyebilecek. Ekici'nin Hollandalı hocaya "Kendimi hazır hissediyorum. Bu derbi benim öz güvenim açısından bir yükseliş maçı olabilir. Şans verirseniz elimden geleni yaparım" diyerek forma istediği bildirildi.

    , takımın dünkü idmanında oldukça neşeli hareketleriyle dikkat çekti.
    1. 21.11.2018
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