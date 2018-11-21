Eleştirilse de zirvede! – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    de zirvede!

    Eleştirilse de zirvede!
    de Fener'in istatistik bakımından en olumlu işi yapan futbolcusu. En fazla topla oynayan (764 kez), en fazla pas yapan (560), ceza alanına en fazla top atan (76), en fazla asist yapan (2) oyuncu olan Hasan Ali, Skrtel ile Roman'dan sonra (167) en fazla top kapan 3. isim.
    1. 21.11.2018
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