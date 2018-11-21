Dennis’e kanca – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Dennis’e kanca

    Dennis’e kanca

    , Rumen futbolunun parlayan yıldızı ’i gözlem altına aldı. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun ile 2020’ye kadar kontratı var

    Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmak için dünyanın dört bir yanını tarıyor. Listeye giren son isim Rumen futbolunun gelecek vaat eden ismi oldu. Raket gibi sol ayağıyla sağ açıkta görev alan 20 yaşındaki futbolcuyla 'nin yakından ilgilendiği öğrenildi. Kanarya'nın scoutlarının Man'i bir süredir gözlem altında tuttuğu kaydedildi. Olumlu referanslar gelmesi üzerine sarı-lacivertliler, genç yıldızın şartlarını araştırmaya başladı. ile 2022'ye kadar kontratı olan futbolcunun bonservis bedeli 3 milyon euro civarında. Kariyerinde UTA Arad'da başlayan Man 31 maçta 13 gol, 4 asist yaptı. Ardından Steaua Bükreş'e geçen genç yıldız 76 karşılaşmada 18 gol attı, 11 de asist üretti.

    1. 21.11.2018
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