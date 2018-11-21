Koeman’ı tebrik etmek gerek – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ı tebrik etmek gerek

    Koeman’ı tebrik etmek gerek
    Michael Frey, FB TV'ye konuk oldu. içindeki atmosfer ve kendi performansıyla ilgili açıklamalar yapan İsviçreli, " 3-4 maça baktığımızda çok daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Gelişimi sürdürmeliyiz. Son üç maçta gösterdiği performanstan ötürü 'ı tebrik etmem gerekiyor" dedi. Takım içinde bütün oyuncuların çok iyi arkadaş olduğunu kaydeden Frey, ile oynanacak derbi için de "Özel bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz" yorumunu yaptı
    1. 21.11.2018
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