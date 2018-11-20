Michael Freyden flaş itiraf!

"HEPİMİZ ÇOK İYİ ARKADAŞIZ, ZATEN HEDEFİMİZ DE BU OLMALI"



Takıma uyum süreciyle ilgili ise Frey, "En yakın arkadaşımın kim olduğunu söylemek biraz zor. Tabii ki Almanca konuşan futbolcularla anlaşmam daha kolay ya da İngilizce konuşabilen futbolcularla daha kolay iletişim kurabiliyorum. Hepimiz çok iyi arkadaşız, zaten hedefimiz de bu olmalı. Adaptasyon konusuna gelince, benim işim bu. Ben her zaman uyanır, idmanıma gider, evime gelir ve dinlenirim. Sağlıklı beslenirim, kendime dikkat ederim. İsviçre'de de çok farklı bir hayatım yoktu. Tabii ki burası farklı bir ülke, farklı bir dil, farklı insanlar. Burada da arkadaşlıklar edinmeye başladım. Birlikte dışarı çıkıp yemek yiyoruz. Dolayısıyla adapte olmamda onlar yardımcı oldular" şeklinde konuştu.