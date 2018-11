Michael Freyden flaş itiraf!

"HERKESİN KULÜBÜ ÇOK FAZLA SEVDİĞİNİ GÖREBİLİYORUM"



Galibiyetlerle birlikte Can Bartu Tesisleri'ndeki atmosferin daha iyi olduğunu belirten Michael Frey, "Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Herkesin kulübü çok fazla sevdiğini görebiliyorum. Bunu gittiğiniz her yerde görüyorsunuz. Can Bartu Tesisleri'nde herkesin ekstra bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı büyük bir aşk duyduğunu hissedebiliyorsunuz" açıklamasını yaptı.