Yeni sponsor Damat – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yeni sponsor Damat

    Yeni sponsor Damat

    , markalarından Damat ile resmi kıyafet sponsorluğu imzaladı.

    , markalarından Damat ile resmi kıyafet sponsorluğu imzaladı. Ülker Stadı'ndaki törene katılan başkan yardımcısı Burhan Karaçam, "Milyonların sevgilisi, 'mizin en önemli markası Fenerbahçemiz kendi alanınca önce marka Damat ile işbirliği yaptı. Futbol takımımız, basketbolcularımız, voleybolcularımız herkes bu sponsorluk anlaşmasında yer alacak. Bizlere özel olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 21.11.2018
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