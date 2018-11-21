Derbi Fenerbahçe'nin!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Derbi 'nin!

    Derbi <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin!

    ’ndeki Türk derbiside Tekfen’i ağırlayan F.Bahçe, rakibine fark atarak yarıştan kopmadı.

    'ndeki 8. hafta mücadelesinde Tekfen'e fark atan zirve mücadelesini sürdürdü: 100-79. Sarı-lacivertlilerde Melih (16), Ali Muhammed (15), Guduric (13) ve Lauvergne (13) çift hanelere ulaşarak skora katkıda bulundu.

    1. 21.11.2018
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