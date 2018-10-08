Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı. Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü deplasmanda Robinho ve Sadık'ın kendi kalesine attığı gollerle 24. dakikada 3-1'i yakaladı. İlk yarı Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle bitti. Maçın ilk 45 dakikasında başarılı bir oyun sergileyen Sivassporlu Douglas, ikinci yarıda Adem Büyük'e yaptığı faul sonrası hakem Bülent Yıldırım tarafından ikinci sarı kart ve kırmızı kartla cezalandırıldı.



Sayıca üstün olan ev sahibi Yeni Malatyaspor, Douglas'ın atıldığı 52. dakikadan sonra oyundaki etkinliğini artırdı. Donald'ın golüyle 67'de farkı 1'e düşürdü. Sivasspor daha sonra Hakan Arslan'ın golüyle skoru 4-2 yaptı. Son bölümde puan için yüklenen Malatya Adem ve Eren ile skor üretti ve maç 4-4'e geldi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Sivas'ta Muhammet Demir 74. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu skorun ardından Yeni Malatyaspor puanını 12 yaptı. Sivasspor ise puanını 9'a yükseltti.

SİVAS'TA ROBINHO RÜZGARI

Süper Lig'in ilk 6 haftasında skora etki yapamayan Robinho, Sivasspor forması ile çıktığı son 2 lig maçında 5 gole etki etti.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, 4-4 berabere kaldı.



? Mina 11'

? Sadık (KK) 17'

?? Robinho 21' 24'



?? Douglas kırmızı kart 52'



? Donald 67'

?Sivas'ta Muhammet 74. dakikada penaltı kaçırdı.

? Hakan 75'

? Adem 77'

? Eren 80'



??Malatya 12 P

??Sivas 9 P pic.twitter.com/zBF4xTkaiF — Fotomaç (@fotomac) 7 Ekim 2018

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0



17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1



22. dakikada Dos Santos'un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1



24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho'nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



43. dakikada Chebake'nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük'ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Donald'ın şutu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-3



74. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Muhammet Demir'in şutunu kaleci Farnolle iki hamlede kurtardı.



75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hakan'ın gelişine şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-4



78. dakikada Chebake'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Boutaib daha sonra sırtını dönerek vuruşunu yaptı. Altıpas içinde bulunan Adem kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4



80. dakikada son çizgiye inen Guilherme'nin ortasında arka direkte Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-4



84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic'in yerden şutu az farkla auta çıktı.





MALATYA'DA GELİN VE DAMAT MAÇTA



Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada gelin ve damat sürprizi yaşandı.



Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Malatyaspor taraftarı olan damat, maç günü ile düğün günü çakışınca gelini de alıp karşılaşmanın oynandığı stada geldi.



Bir süre mücadeleyi takip eden genç çift daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) görevlendirdiği temsilciden izin alarak saha içine girip bu anlarını ölümsüzleştirdiler



