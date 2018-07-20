Transfer derbisi! G.Saray ile Fenerbahçe karşı karşıya
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ve , 'nu istiyor

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor

    Hollanda'nın Sparta Rotterdam kadrosunda bulunan ve geçen sezonu 3. Lig seviyesi olan Tweede Divisie'de rezerv takımla geçiren ancak başarılı performansı ile bu yaz A Takıma alınan Halil İbrahim Dervişoğlu, transferin yeni gözdesi...

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
    Genç forvetle ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğu, Beşiktaş'ın ise iki ezeli rakibe nazaran arkada kaldığı öğrenildi.

    1. 20.7.2018 09:08
    2. Güncelleme: 20.7.2018 09:09
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