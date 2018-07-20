Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor
Hollanda'nın Sparta Rotterdam kadrosunda bulunan ve geçen sezonu 3. Lig seviyesi olan Tweede Divisie'de rezerv takımla geçiren ancak başarılı performansı ile bu yaz A Takıma alınan Halil İbrahim Dervişoğlu, transferin yeni gözdesi...
FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Genç forvetle ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğu, Beşiktaş'ın ise iki ezeli rakibe nazaran arkada kaldığı öğrenildi.
- 20.7.2018 09:08
- Güncelleme: 20.7.2018 09:09
- Transfer derbisi! G.Saray ve F.Bahçe Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor
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Toplam 1
Yorum
buyuk transfer ingiltereden transfer yapmış ali hangi bölgeye acaba niye bugunu beklemiş acaba manidar
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Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!
Toplam 9
Yorum
Mustafa Yazıklar olsun,klubü resmen batırmışsınız bide utanmadan çıkıp konuşuyosunuz
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Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt
Toplam 3
Yorum
samet bir oyuncuya 4 milyon verip kulubede oturtursan diğerine 650 bin vermek haksızlık değil mi atibanın çok emeği geçti bu takıma
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