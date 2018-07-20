18'lik Sunday Alimi Galatasaray'a imzayı atıyor
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ile sözleşme imzalıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/sunday-alimi?id=6d6c05cf-4b30-4df0-9626-2b0e1ce6f537" class="" rel="tag">Sunday Alimi</a> ile sözleşme imzalıyor

    Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.

    1. 20.7.2018 09:26
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