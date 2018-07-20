Galatasaray Sunday Alimi ile sözleşme imzalıyor
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.
- 20.7.2018 09:26
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Yorum
tutkun61 Sen harika bir detaysın başkan .Teşekkürler.
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Stoperde alarm!
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Yorum
gs'lee yazıklar olsun ikinize de. ikinizde 3.lig seviyesisiniz. Hele ahmet e kaptanlık bandını verene ne demeli!! Tüh size beeee
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Barış Alıcı: Sağda daha iyiyim
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Yorum
berlin Kesinlikle yeniyim gencim havasına girip bahane üretmeden. Formayı almalısın. Ekstra çalış. 21 yaş o kadarda genç değil.
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