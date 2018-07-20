CAS, UEFA'nın transfer harcamalarının fazla olması nedeniyle Avrupa kupalarından men ettiği AC Milan'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılmama cezası kararını durdurdu.
UEFA tarafından İtalyan ekibine verilen Avrupa kupalarından men kararı CAS'tan döndü. Milan önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.
Öte yandan CAS, Milan'a verilen cezanın kaldırıldığını ve orantılı bir yaptırım için davanın UEFA'ya gönderildiğini duyurdu.
GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ
Serie A devi Milan'ın yöneticileri, UEFA'ya yaptığı savunmada Galatasaray'ı örnek göstererek itiraz etmişti. Ardından UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı.
- 20.7.2018 13:45
- Güncelleme: 20.7.2018 14:06
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan müjde: 3 günde 3 takviye
Toplam 2
Yorum
paşa Başkanım Siyah forma alacağız stoklarda yok bu işi bir an evvel çözün,nasıl iştir forma yok
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Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
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hagi10 bunun yüzünden çok derbi kaybettik.
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Aatıf ve Dirar’a ‘git’ denilmedi!
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serdar Keske deseydı çöpoğlu çöpler
CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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