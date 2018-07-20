UEFA tarafından İtalyan ekibine verilen Avrupa kupalarından men kararı CAS'tan döndü. Milan önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.

Öte yandan CAS, Milan'a verilen cezanın kaldırıldığını ve orantılı bir yaptırım için davanın UEFA'ya gönderildiğini duyurdu.



GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ



Serie A devi Milan'ın yöneticileri, UEFA'ya yaptığı savunmada Galatasaray'ı örnek göstererek itiraz etmişti. Ardından UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı.



