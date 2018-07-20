CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , 'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!

    CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!

    , 'nın transfer harcamalarının fazla olması nedeniyle Avrupa kupalarından men ettiği AC Milan'ın 'ne katılmama cezası kararını durdurdu.

    tarafından İtalyan ekibine verilen Avrupa kupalarından men kararı 'tan döndü. Milan önümüzdeki sezon 'nde mücadele edebilecek.

    Öte yandan CAS, Milan'a verilen cezanın kaldırıldığını ve orantılı bir yaptırım için davanın UEFA'ya gönderildiğini duyurdu.

    GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

    Serie A devi Milan'ın yöneticileri, UEFA'ya yaptığı savunmada Galatasaray'ı örnek göstererek itiraz etmişti. Ardından UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı.

    1. 20.7.2018 13:45
    2. Güncelleme: 20.7.2018 14:06
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