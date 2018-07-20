Andre Silva kaç yaşındadır? Andre Silva hangi mevkide oynuyor?
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    kimdir?

    <a href="/index/andre-silva?id=e393a697-e7d0-4c2e-87a8-85a68b024a50" class="" rel="tag">Andre Silva</a> kimdir?

    'ın gündeminde olan kimdir? kaç yaşındadır? Andre Silva hangi mevkide oynuyor? Merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...

    Kasım 1995 Portekiz doğumlu , 2012 yılında Dragon Force takımından Porto U19 takımına transferiyle hayatında yeni bir sayfa açtı. 2017 yılına kadar Porto'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 milyon Euro Bonservis bedeliyle Milan'ın yolunu tuttu.

    kariyeri boyunca 188 maçta forma giyen Portekizli genç oyuncu 62 gol ve 18 asistlik bir başarı grafiği çizdi. Sağ ayaklı forvet oyuncusu son olarak geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı, 10 gol atıp, 2 de asist yaptı. 'nın şu anki güncel piyasa değeri 22 milyon Euro...

    1. 20.7.2018 07:27
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