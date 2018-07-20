Kasım 1995 Portekiz doğumlu Andre Silva, 2012 yılında Dragon Force takımından Porto U19 takımına transferiyle futbol hayatında yeni bir sayfa açtı. 2017 yılına kadar Porto'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 milyon Euro Bonservis bedeliyle Milan'ın yolunu tuttu.



Futbol kariyeri boyunca 188 maçta forma giyen Portekizli genç oyuncu 62 gol ve 18 asistlik bir başarı grafiği çizdi. Sağ ayaklı forvet oyuncusu son olarak geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı, 10 gol atıp, 2 de asist yaptı. Andre Silva'nın şu anki güncel piyasa değeri 22 milyon Euro...