Andre Silva kimdir?
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Andre Silva kimdir? Andre Silva kaç yaşındadır? Andre Silva hangi mevkide oynuyor? Merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...
Kasım 1995 Portekiz doğumlu Andre Silva, 2012 yılında Dragon Force takımından Porto U19 takımına transferiyle futbol hayatında yeni bir sayfa açtı. 2017 yılına kadar Porto'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 milyon Euro Bonservis bedeliyle Milan'ın yolunu tuttu.
Futbol kariyeri boyunca 188 maçta forma giyen Portekizli genç oyuncu 62 gol ve 18 asistlik bir başarı grafiği çizdi. Sağ ayaklı forvet oyuncusu son olarak geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı, 10 gol atıp, 2 de asist yaptı. Andre Silva'nın şu anki güncel piyasa değeri 22 milyon Euro...
- 20.7.2018 07:27
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Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Fenerbahçeli oldu
Toplam 1
Yorum
buyuk transfer ingiltereden transfer yapmış ali hangi bölgeye acaba niye bugunu beklemiş acaba manidar
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Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!
Toplam 9
Yorum
Mustafa Yazıklar olsun,klubü resmen batırmışsınız bide utanmadan çıkıp konuşuyosunuz
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Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt
Toplam 3
Yorum
samet bir oyuncuya 4 milyon verip kulubede oturtursan diğerine 650 bin vermek haksızlık değil mi atibanın çok emeği geçti bu takıma
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