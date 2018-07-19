İade ettiler – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    İade ettiler

    İade ettiler
    yönetiminin, geçmişe dönük tüm belgeler ve hesaplamaları da ortaya dökmesinin ardından Yasin ve 'a fazla para ödendiği belirlendi. İki oyuncuya durum bildirilirken fazla ödeme sarı-kırmızılı kulüpten olan alacaklarından düşüldü.
    1. 19.7.2018
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