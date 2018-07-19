Fatih Terim'den Belhanda'ya: ‘Sahadaki şef sensin’ – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'den 'ya: ‘Sahadaki şef sensin’

    Fatih Terim'den Belhanda'ya: ‘Sahadaki şef sensin’

    saha içinde işini yapan ancak fazla sorumluluk almayan Younes ile bire bir görüştü.

    saha içinde işini yapan ancak fazla sorumluluk almayan Younes ile bire bir görüştü. İmparator, iznini erken bitirip takıma katılan Faslı futbolcuya "Daha fazla sorumluluk al. Sendeki teknik ve yetenek kolay bulunmaz. Bunu hepimize göstermen gerekiyor" dedi.

    1. 19.7.2018
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