Fatih Terim'den Belhanda'ya: ‘Sahadaki şef sensin’
Fatih Terim saha içinde işini yapan ancak fazla sorumluluk almayan Younes Belhanda ile bire bir görüştü.
Fatih Terim saha içinde işini yapan ancak fazla sorumluluk almayan Younes Belhanda ile bire bir görüştü. İmparator, Dünya Kupası iznini erken bitirip takıma katılan Faslı futbolcuya "Daha fazla sorumluluk al. Sendeki teknik ve yetenek kolay bulunmaz. Bunu hepimize göstermen gerekiyor" dedi.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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