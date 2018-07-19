Fatih Terim saha içinde işini yapan ancak fazla sorumluluk almayan Younes Belhanda ile bire bir görüştü. İmparator, Dünya Kupası iznini erken bitirip takıma katılan Faslı futbolcuya "Daha fazla sorumluluk al. Sendeki teknik ve yetenek kolay bulunmaz. Bunu hepimize göstermen gerekiyor" dedi.