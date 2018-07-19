Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Akhisar karşılaşıyor! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Finali'nde ile Akhisar karşılaşıyor!

    Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Akhisar karşılaşıyor!

    , ’ın başında 17 kupa kazandı. Hedefi bu rakamı 18’e çıkarmak

    Cimbom'da teknik direktör , basın mensuplarının İnstagram üzerinden sorularını yanıtlarken " her kupada sonuna kadar gider" ifadelerini kullanmıştı. Şampiyon Galatasaray ile 'nı müzesine götüren Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta 'da oynanacak mücadelesi öncesi Fatih Terim, motivasyon konuşmalarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray adının olduğu her yerde tam ciddiyet istediğini belirtirken, sezona kupayla girmelerinin kendilerine büyük moral vereceğini öğrencilerine iletti. Formanın aslanın ağzında olduğunu gören sarı-kırmızılı oyuncular da 'den yayınlanacak Süper Kupa finaline büyük önem veriyor. HEDEF geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupasını, Süper Kupa ile pekiştirmek.

    ASLAN, BATI VE KUZEY'DE
    ATV'den naklen yayınlanacak Süper Kupa finalinde organizasyon toplantısı dün gerçekleştirildi. Galatasaray taraftarına ve tribünleri ayrılırken, Doğu ve Güney tribünleri ise Akhisarsporlu seyircilerin oldu. Biletler de 40 ve 80 TL olarak belirlendi. Final 5 Ağustos'ta Konya BB Stadı'nda oynanacak.

    1. 19.7.2018
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