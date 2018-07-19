Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının İnstagram üzerinden sorularını yanıtlarken "Galatasaray her kupada sonuna kadar gider" ifadelerini kullanmıştı. Şampiyon Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta Konya'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi Fatih Terim, motivasyon konuşmalarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray adının olduğu her yerde tam ciddiyet istediğini belirtirken, sezona kupayla girmelerinin kendilerine büyük moral vereceğini öğrencilerine iletti. Formanın aslanın ağzında olduğunu gören sarı-kırmızılı oyuncular da ATV'den yayınlanacak Süper Kupa finaline büyük önem veriyor. HEDEF geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupasını, Süper Kupa ile pekiştirmek.



ASLAN, BATI VE KUZEY'DE

ATV'den naklen yayınlanacak Süper Kupa finalinde organizasyon toplantısı dün gerçekleştirildi. Galatasaray taraftarına Batı ve Kuzey tribünleri ayrılırken, Doğu ve Güney tribünleri ise Akhisarsporlu seyircilerin oldu. Biletler de 40 ve 80 TL olarak belirlendi. Final 5 Ağustos'ta Konya BB Stadı'nda oynanacak.