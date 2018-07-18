Galatasaray-PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray, İsviçre kampındaki ikinci hazırlık maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray - PSV maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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İLK MAÇTA FC WIL'İ YENDİ
7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.
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PSV'DE VAN BOMMEL DÖNEMİ
Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan PSV Eindhoven'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
SONRAKİ RAKİP VALENCIA
Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.
- 18.7.2018
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Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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