Galatasaray-PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    -PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Galatasaray-PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    , İsviçre kampındaki ikinci hazırlık maçında 'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

    , 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında ile karşılaşacak.

    Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray - PSV maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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    İLK MAÇTA FC WIL'İ YENDİ
    7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.

    Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Tarık Çamdal'a fazla ödeme yapılmış!

    PSV'DE VAN BOMMEL DÖNEMİ
    Geçtiğimiz sezon Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan PSV Eindhoven'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

    SONRAKİ RAKİP VALENCIA
    Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.

    1. 18.7.2018
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