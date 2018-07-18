Bu sezon moda siyah

Galatasaray yeni sezonda deplasmanda giyeceği siyah forma görücüye çıktı. Yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı yeni formada 'Fast Fit' teknolojisinden yararlanıldı. Formanın kollarında kulübün renkleri olan 'sarı' ve 'kırmızı' yer alırken, formanın iç tarafında da 'ilklerin ve enlerin takımı' yazısı bulunuyor. Nike'ın hazırladığı ve 189 TL'den satışa sunulan yeni forma taraftarlardan tam not aldı.