Bu sezon moda siyah
Galatasaray yeni sezonda deplasmanda giyeceği siyah forma görücüye çıktı.
Galatasaray yeni sezonda deplasmanda giyeceği siyah forma görücüye çıktı. Yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı yeni formada 'Fast Fit' teknolojisinden yararlanıldı. Formanın kollarında kulübün renkleri olan 'sarı' ve 'kırmızı' yer alırken, formanın iç tarafında da 'ilklerin ve enlerin takımı' yazısı bulunuyor. Nike'ın hazırladığı ve 189 TL'den satışa sunulan yeni forma taraftarlardan tam not aldı.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Bu sezon moda siyah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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