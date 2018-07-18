Bu sezon moda siyah – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Bu sezon moda siyah

    Bu sezon moda siyah

    yeni sezonda deplasmanda giyeceği siyah forma görücüye çıktı.

    yeni sezonda deplasmanda giyeceği siyah forma görücüye çıktı. Yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı yeni formada 'Fast Fit' teknolojisinden yararlanıldı. Formanın kollarında kulübün renkleri olan 'sarı' ve 'kırmızı' yer alırken, formanın iç tarafında da 'ilklerin ve enlerin takımı' yazısı bulunuyor. Nike'ın hazırladığı ve 189 TL'den satışa sunulan yeni forma taraftarlardan tam not aldı.

    1. 18.7.2018
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