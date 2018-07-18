Aslan'dan kötü prova! Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Aslan'dan kötü prova! 1-3

    Aslan'dan kötü prova! Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını İsviçre’de sürdüren , 2. hazırlık maçında 'a 3-1 mağlup oldu.

    Sarı Kırmızılı ekibin tek golü 65. dakikada Martin Linnes'ten gelirken, PSV'nin golleri Bergwijn, Malenve Gakpo'dan geldi.

    Yeni deplasman formasını ilk kez PSV karşısında giyen 'da yeni transfer Henry Onyekuru, 66. dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu.

    Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya Ligi ekiplerinden Valencia ile karşılaşacak.

    1. 18.7.2018
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