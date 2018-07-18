Aslan'dan kötü prova! Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını İsviçre’de sürdüren Galatasaray, 2. hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 mağlup oldu.
Sarı Kırmızılı ekibin tek golü 65. dakikada Martin Linnes'ten gelirken, PSV'nin golleri Bergwijn, Malenve Gakpo'dan geldi.
Yeni deplasman formasını ilk kez PSV karşısında giyen Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru, 66. dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya Ligi ekiplerinden Valencia ile karşılaşacak.
- 18.7.2018
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Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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