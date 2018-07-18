Sarı Kırmızılı ekibin tek golü 65. dakikada Martin Linnes'ten gelirken, PSV'nin golleri Bergwijn, Malenve Gakpo'dan geldi.



Yeni deplasman formasını ilk kez PSV karşısında giyen Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru, 66. dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu.



Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya Ligi ekiplerinden Valencia ile karşılaşacak.