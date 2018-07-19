İlgilenmiyoruz – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    İlgilenmiyoruz

    İlgilenmiyoruz
    KADRODA düşünülmeyen 'un gündeminde olduğu iddia edilse de ekibinden yalanlama geldi. Çaykur Rize yönetimi, Tarık Çamdal ile kesinlikle ilgilenmediklerini açıkladı.
    1. 19.7.2018
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