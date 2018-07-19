Çözüm bulundu – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Çözüm bulundu

    Çözüm bulundu
    POTADA kriz yaşayan 'da Başkan kolları sıvadı... Yönetim kurulu toplantısında bağımsız ve idari özerk AŞ'nin kurulması için ilk adım atıldı. İsim hakkının 3 yıl kiralanması toplantıda prensip olarak kabul edildi.
    1. 19.7.2018
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