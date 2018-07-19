Wenger ‘Kaçırma’ dedi – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Wenger ‘Kaçırma’ dedi

    Wenger ‘Kaçırma’ dedi
    , 'ya alternatif olarak yönetimden 17 yaşındaki Yacine Adli'nin kiralanmasını istedi. Fransız gazeteci Loic Tanzi, Terim'i genç on numaraya yönlendiren ismin 'ın eski hocası Arsen Wenger olduğunu söyledi. Ünlü çalıştırıcı, tatilde Fatih Terim'le 'da bir araya gelmişti.
    1. 19.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wenger ‘Kaçırma’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN