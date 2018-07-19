Slavia Prag devreden çıktı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    devreden çıktı

    Slavia Prag devreden çıktı
    Finans Direktörü Daniel Konrad, 'ın gündeminde yer alan Mahmoud Trezeguet transferinden resmi olarak vazgeçtiklerini açıkladı. Konrad, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Trezeguet transferinden vazgeçmiştir. Trezguet'e sunduğumuz teklifin son geçerlilik tarihi 17 Temmuz gecesiydi. Üzülerek söylüyorum ki, bir cevap gelmedi ve gerçekleşmedi. Bir finans direktörü olarak söylüyorum ki, transfer ayırabilecek 5 milyon euro'muz hala kulübümüzün banka hesabındadır" ifadelerini kullandı.

    KONTROLDEN BİLE GEÇMİŞTİ
    Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve anlaşmak için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan vazgeçmişti.
    1. 19.7.2018
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