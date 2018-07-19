Boca da yarışta – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Boca da yarışta

    Boca da yarışta
    Yerry Mina'ya kulüplerinden sonra Arjantin ekibi da talip oldu. 'nın satmak istediği genç savunmacının fiyatı sürekli artıyor.
    1. 19.7.2018
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