İki günde çöktü kaldı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    İki günde çöktü kaldı

    İki günde çöktü kaldı

    , M. idmanında bir hayli keyifsiz. G.Saray’da oynarken ise kahkaha atıyordu

    , 'i, stoper de 'u istiyor... Ancak 10 milyon euro'luk bonservis bedeli yüzünden transferde henüz yol alınamadı. Denayer, ile idmanlara çıkarken yüzünden düşen bin parça. Cimbom'a gitmek istediğini belirten Belçikalı stoper, Florya'ya ise kahkahalar atıyordu. Denayer şu anda City'nin kamp yaptığı Chicago'da bulunuyor. Aklı ise 'da.
    1. 19.7.2018
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