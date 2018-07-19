Tarık Çamdal'ın kapı gibi sözleşmesi var – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ın kapı gibi sözleşmesi var

    Tarık Çamdal'ın kapı gibi sözleşmesi var

    G.Saray'da kampına götürülmeyen , tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

    Oyuncu dün Belgrad Ormanı'nda yaptığı çalışmadan video paylaştı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak kulüp bulacaklarını söylese de Tarık için 'ın kapısını şu ana kadar kimse çalmadı.Bunun nedeni ise Tarık'ın 2014 yazında sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşmede yazan ağır şartlar...

    2018-19 sezonu için 1 milyon 605 bin Euro garanti ücreti olan Tarık Çamdal parasını da 1 Haziran 2018'de geçerli 5.4 Euro kurundan alma hakkına sahip.

    8.6 milyon TL ödeme yapmak istemeyen Galatasaray Tarık'a kulüp aramaya devam ediyor. (SABAH)
    1. 19.7.2018
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