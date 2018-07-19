Tudor’un izi kalmadı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’un izi kalmadı

    Tudor’un izi kalmadı

    Igor 'dan 2. sırada devraldığı 'ı derbi kaybetmeden şampiyon yapan , Hırvat hocanın sarı-kırmızılı takımdaki izlerini yaz kampında tamamen sildi

    dönemi hazırlık maçlarının olduğu günün sabahı bile idman yapan 'da oyuncular yorgun çıktıkları maçlarda varlık gösterememiş, Gomis gol bile atamamıştı.

    Terim ise PSV maçının oynandığı günde gündüz idman yaptırmadı ve oyuncularından enerjilerini 90 dakikaya saklamalarını istedi.

    (SABAH)
    1. 19.7.2018
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