Muslera için teklif gelmedi – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Muslera için teklif gelmedi

    Muslera için teklif gelmedi
    Aslan'da 'ya 'den teklifler olduğu söyleniyordu. Sarı-kırmızılı yönetim "Ne Muslera için kapımızı çalan var ne de biz 'dan Harun'u istiyoruz. Şu aşamada hiçbir gelişme yok" ifadelerini kullandılar.
    1. 19.7.2018
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