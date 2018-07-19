Onyekuru fırladı
Nijeryalı futbolcuya Ocak ayında 1.5 milyon euro değer biçilmişti. G.Saray’a transferi sonrası yüzde 566’lık artışla 10 milyon oldu
Cimbom'a transferi sonrası 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın piyasası tavan yaptı. Transfermarkt, Onyekuru'nun yeni bedelini 10 milyon euro olarak açıkladı. Bir başka deyişle genç yıldız kısa süre içerisinde yüzde 566 değerlendi.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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