Onyekuru fırladı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Onyekuru fırladı

    Onyekuru fırladı

    Nijeryalı futbolcuya ayında 1.5 milyon euro değer biçilmişti. G.Saray’a transferi sonrası yüzde 566’lık artışla 10 milyon oldu

    'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru geçtiğimiz sezon Anderlecht'te forma giyerken 'ın ayı verilerinde ona 1.5 milyon euro'luk bir bedel biçilmişti.

    Cimbom'a transferi sonrası 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın piyasası tavan yaptı. Transfermarkt, Onyekuru'nun yeni bedelini 10 milyon euro olarak açıkladı. Bir başka deyişle genç yıldız kısa süre içerisinde yüzde 566 değerlendi.
    1. 19.7.2018
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