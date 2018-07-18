Henry Onyekuru: "En iyisini vermeye çalışacağım" – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    : "En iyisini vermeye çalışacağım"

    Henry Onyekuru: "En iyisini vermeye çalışacağım"

    Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren , hazırlık karşılaşmasında temsilcisi PSV Einhoven'e 3-1 mağlup oldu.

    Karşılaşmanın ardından 'ın yeni transferi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Kendisine sevgi dolu bir karşılama yapıldığını ifade eden Onyekuru, "İyi bir oyundu. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçım olduğu için çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarının önüne ilk defa çıktım. Daha öncede söylediğim gibi burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Sevgi dolu bir karşılama oldu bana karşı. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde yüz olarak en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.

    1. 18.7.2018 22:36
    2. Güncelleme: 18.7.2018 22:36
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