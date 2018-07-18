Henry Onyekuru: "En iyisini vermeye çalışacağım"
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Einhoven'e 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kendisine sevgi dolu bir karşılama yapıldığını ifade eden Onyekuru, "İyi bir oyundu. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçım olduğu için çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarının önüne ilk defa çıktım. Daha öncede söylediğim gibi burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Sevgi dolu bir karşılama oldu bana karşı. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde yüz olarak en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.
- 18.7.2018 22:36
- Güncelleme: 18.7.2018 22:36
-
Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
-
Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
-
Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Henry Onyekuru: "En iyisini vermeye çalışacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.