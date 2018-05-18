Süper Lig'e son bilet heyecanı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'e son bilet heyecanı

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'e son bilet heyecanı

    1. Lig'de bu sezon 23. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması yarın ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak.

    ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan 'e yükseldiği 1. Lig'de play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile , 'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

    Ligde normal sezonu 5. ve 6. sırada tamamlayan iki ekipten Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, yarı finalde Ümraniyespor'u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Boluspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep- müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

    ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI RAKİP OLDU
    Futbolculukları döneminde Gençlerbirliği'nde birlikte top koşturan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yarınki maçta birbirlerine rakip olacak.

    İki teknik direktör de sezon içinde yaşanan teknik direktör değişikliklerinin ardından takımlarının başına geçti. Mehmet Altıparmak Osman Özköylü'nün yerine, Erkan Sözeri ise Hüseyin Kalpar'ın yerine göreve geldi.

    İKİ TAKIM DA İLK KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELME PEŞİNDE
    Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez 'de yer almaya hak kazanacak.

    TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran , 2000-2001'den beri 'den uzak kalan Erzurum'u 'de temsil etme hakkını elde etmeye çalışacak. Kentin diğer ekiplerinden Erzurumspor, 2000-2001'de 'e veda etmişti.

    Daha önce ligde adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011'de finale kadar yükselmişti. O sezon vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, 'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i 'de temsil etme hakkını elde edecek.

    23. PLAY-OFF
    İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 23. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 17 takım 'e yükselmeyi başardı.

    Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, , Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez 'e çıktı. 1993-1994 sezonunda ise oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

    BURSA'DA İLK KEZ
    Daha önce 7 kez Ankara'da oynanan play-off finaline Antalya ve İstanbul 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir ise 2'şer kez ev sahipliği yaptı. Bursa'da ilk kez oynanacak müsabakaya Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak.

    1. 18.5.2018 12:03
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