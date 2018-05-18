Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçı, saat 14.00'te başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

FENERBAHÇE 13, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Play-off finalistlerinden Fenerbahçe'nin ligde daha önce 12, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

Ligde son 12 sezonda 9 kez şampiyon olan Fenerbahçe, ilk kez 1998-1999 sezonunda mutlu sona ulaştı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu. 2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi ise ligdeki tek şampiyonluğunu geçen sezon final serisinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek elde etti.