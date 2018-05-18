Fenerbahçe'nin konuğu Yakın Doğu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'nin konuğu Yakın Doğu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin konuğu Yakın Doğu

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında ile yarın karşı karşıya gelecek.

    Metro Enerji Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçı, saat 14.00'te başlayacak.

    Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

    FENERBAHÇE 13, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
    Play-off finalistlerinden 'nin ligde daha önce 12, 'nin ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

    Ligde son 12 sezonda 9 kez şampiyon olan , ilk kez 1998-1999 sezonunda mutlu sona ulaştı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran , 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu. 2015-2016 sezonunda play-off finalinde Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran , 12. şampiyonluğunu kazandı.

    ise ligdeki tek şampiyonluğunu geçen sezon final serisinde 'yi 3-2 yenerek elde etti.

    1. 18.5.2018 11:47
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