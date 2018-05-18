Fenerbahçe'nin konuğu Yakın Doğu
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi yarın karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçı, saat 14.00'te başlayacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.
FENERBAHÇE 13, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Play-off finalistlerinden Fenerbahçe'nin ligde daha önce 12, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise bir şampiyonluğu bulunuyor.
Ligde son 12 sezonda 9 kez şampiyon olan Fenerbahçe, ilk kez 1998-1999 sezonunda mutlu sona ulaştı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu. 2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.
Yakın Doğu Üniversitesi ise ligdeki tek şampiyonluğunu geçen sezon final serisinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek elde etti.
- 18.5.2018 11:47
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Fenerbahçe'nin konuğu Yakın Doğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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