Fenerbahçe ile Konyaspor 34. maça çıkıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ile 34. maça çıkıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile <a href="/index/konyaspor?id=49b2cd1b-d85a-41d4-876f-e65f64a264ab" class="" rel="tag">Konyaspor</a> 34. maça çıkıyor

    ile Atiker , 'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

    'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve ile toplam 33 maçta karşılaşan , sadece 4 kez galip gelebildi. , rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

    , rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti.

    'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan 37 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

    KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
    ile , 'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı.

    Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu.

    'da 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

    FARKLI SKORLAR
    , karşısında en skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda 'da 5-0'lık sonuçla aldı.

    ise karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

    Bu arada , 'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

    1. 18.5.2018 10:57
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