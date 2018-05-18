Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçını kaybeder miyiz düşüncesini bile aklından geçirmezken Samandıra'da galibiyet için motive oluyorlar. Fenerbahçeli futbolcular, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybedeceğine konsantre olurken seyircisi önünde Atiker Konyaspor maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacak.



?DİRAR VE SKRTEL CEZALI

Fenerbahçe'de Dirar ve Skrtel kart cezalısı oldukları için Atiker Konyaspor maçında görev alamayacaklar. Tecrübeli teknik adamın, Skrtel'in yokluğunda Neto'ya forma vermesi beklenirken, Dirar'ın yokluğunda ise mücadeleye çift forvetle çıkmanın karasızlığını yaşıyor.

Dirar'ın geçtiğimiz hafta oynanan ve 7-0 sonuçlanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görmesi Kocaman'ın bütün planlarını alt üst etti. Normalde tek forvet ile maça çıkmak isteyen Aykut Kocaman'ın bütün planı Fas'lı futbolcunun kart görmesi ile bozuldu.

Kocaman'ın, Dirar'ın yokluğunda, son 2 maçta beklenen performansı veremeyen Alper Potuk'a mı? sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar sebebiyle performans eksikliği bulunan Mehmet Ekici'ye mi? yoksa oyun sisteminde defansa yardım etmeyen Valbuena'ya mı? görev vereceği henüz netlik kazanmadı. Tecrübeli teknik adam, son taktik çalışmasından sonra kadroyu şekillendirecek.



Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Guiliano, Soldado, Fernandao"



KOCAMAN, GALİBİYET İÇİN GEREKENLERİ EZBERLETTİ

Konya takımını çok iyi tanıyan Aykut Kocaman, galibiyet için neler yapılması gerektiğini öğrencilerine ezberletti. Kendi seyircileri önünde Kadıköy'den galibiyetle ayrılıp diğer maçların sonuçlarını bekleyecek olan Aykut Kocaman, şampiyonluk konusunda umudunu yitirmiş değil.

Bu arada taraftara Konyaspor maçında tribünleri doldurmaları için ısrarla çağrıda bulunuluyor. Futbolcular da gerekli ambiyansın oluşması ve tribünlerin tamamen dolması için gerek sosyal medyaları gerekse de kulüp yayın organları aracılığı ile çaba sarf ediyorlar.



BAŞKAN YILDIRIM'IN BELGRAD-İSTANBUL SEFERİ

Başkan Aziz Yıldırım, basketbol ve futbol takımlarını bu zorlu haftada yalnız bırakmıyor. THY Avrupa Ligi Final Four organizasyonunda mücadele eden ve bugün ilk karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe Doğuş'u Belgrad'a giderek yalnız bırakmayacak olan Aziz Yıldırım, sonrasında futbol takımı için İstanbul'a dönecek. Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynanacak maçta futbol takımının yanında olacak olan Aziz Yıldırım, Pazar günü yeniden Belgrad'a gidecek ve basketbol takımın 2'nci mücadelesinde Stark Arena'da yerini alacak.



KOCAMAN YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR

Şampiyonluğu odaklanan ve sadece bunun üzerine çalışmalar yapılan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçından sonra görevini sonlandıracak. Konyaspor maçından sonra yönetime istifasını sunacak olan ve gelecek yönetimin önünü açmak isteyen Aykut Kocaman'ın durumu ise yapılacak genel kuruldan sonra netlik kazanacak.