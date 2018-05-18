Beşiktaş ile Anderson Talisca'nın yolları ayrılıyor. Talisca, Demir Grup Sivasspor maçı ile siyah beyazlı takımdaki kariyerini noktalayacak. Son 2 sezondur kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta tamamlanacak.