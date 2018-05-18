Anderson Talisca eşyalarını topladı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Anderson eşyalarını topladı

    Anderson <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> eşyalarını topladı

    Beşiktaş ile Anderson Talisca'nın yolları ayrılıyor. Talisca, Demir Grup Sivasspor maçı ile siyah beyazlı takımdaki kariyerini noktalayacak. Son 2 sezondur kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta tamamlanacak.

    1. 18.5.2018 12:05
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