Anderson Talisca eşyalarını topladı
Beşiktaş ile Anderson Talisca'nın yolları ayrılıyor. Talisca, Demir Grup Sivasspor maçı ile siyah beyazlı takımdaki kariyerini noktalayacak. Son 2 sezondur kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta tamamlanacak.
- 18.5.2018 12:05
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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