Alvaro Negredo gitmek istemiyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Alvaro gitmek istemiyor

    Alvaro Negredo gitmek istemiyor
    Bu sezon cebine 4 milyon 350 bin euro koyan 33 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro 'nun takımdan ayrılmaya niyeti yok. Siyah-beyazlı yönetimin menajerine "Negredo'ya takım bul" dediği, İspanyol oyuncunun ise teknik ekipten sakatlık sonrası rehabilitasyon için özel çalışma programı istediği bildirildi.
    1. 19.5.2018
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