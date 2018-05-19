Ortaya sürpriz Jamaikalı Ruben – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Ortaya sürpriz Jamaikalı Ruben

    Ortaya sürpriz Jamaikalı Ruben

    'ın 'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Orman, bonservisi 'de bulunan ve geçen sezonu 'da geçiren Jamaika asıllı İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'in durumunu sordu. ekibi, 22 yaşındaki genç futbolcunun kiralanmasına onay verebileceklerini Orman'a iletti.
    1. 18.5.2018 22:49
    2. Güncelleme: 19.5.2018 09:29
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