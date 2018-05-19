Jeremain Lens ‘ikiye’ böldü! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ‘ikiye’ böldü!

    Jeremain Lens ‘ikiye’ böldü!

    Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in talebiyle 'e talip olan Rizespor, yönetiminin kararını bekliyor

    4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu için kararını devre arasında vermiş ve Orkan'ın takımda tutulup Lens'in gönderilmesini istemişti. Yönetim ise halen çok büyük yatırım yaptığı Lens'in en azından bir sezon daha şansı hak ettiğine inanıyor. Güneş'in yönetime "Bu kez benim dediğimi yaparsak, avantajlı duruma geçeriz" dediği öğrenildi.
    1. 18.5.2018 22:50
    2. Güncelleme: 19.5.2018 09:30
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