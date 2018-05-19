Mucize peşinde

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017- 2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivas-spor maçıyla tamamlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek ligi galibiyetle tamamlamaya çalışacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek için bugünkü karşılaşmayı kazanmaya mecbur.



İÇERİDE 43 MAÇTIR YENİLMEDİ

Ancak siyah-beyazlıların bu şansı yakalaması için sadece Sivas'ı mağlup etmesi yeterli gelmiyor. Kara Kartallar, 69'ar puanlı Başakşehir ile Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş bugünkü maçını kazanır, rakipleri Başakşehir ve F.Bahçe de berabere kalır ya da mağlup olurlarsa; Beşiktaş sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürebilecek. Beşiktaş, iç sahada 43 lig maçında mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 36 galibiyet ve 7 beraberlikle 115 puan topladı.



Sezonun son karşılaşmasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş rakibini yenerek Devler Ligi şansını devam ettirmenin peşinde



Kartal'ın bu şansı yakalaması için Sivas'ı mağlup etmesi, F.Bahçe ile Başakşehir'in de maçlarında puan kaybetmesi gerekiyor



7 eksikli Kartal

Beşiktaş, bugünkü karşılaşmaya 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Tolgay, Pepe, Caner, Negredo ve Atiba, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor karşılaşması öncesi izin alarak ülkesi Portekiz'e giden Quaresma da takımını yalnız bırakacak. Transfer görüşmeleri için Çin'e giden savunma oyuncusu Tosic de bugünkü karşılaşmada kadroda olmayacak.



Beşiktaş 10'u İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 11 lig maçında Sivasspor'u sadece 4 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 15, kırmızı-beyazlılar 13 gol attı. Öte yandan taraflar arasındaki 23 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.