Mucize peşinde
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017- 2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivas-spor maçıyla tamamlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek ligi galibiyetle tamamlamaya çalışacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek için bugünkü karşılaşmayı kazanmaya mecbur.
İÇERİDE 43 MAÇTIR YENİLMEDİ
Ancak siyah-beyazlıların bu şansı yakalaması için sadece Sivas'ı mağlup etmesi yeterli gelmiyor. Kara Kartallar, 69'ar puanlı Başakşehir ile Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş bugünkü maçını kazanır, rakipleri Başakşehir ve F.Bahçe de berabere kalır ya da mağlup olurlarsa; Beşiktaş sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürebilecek. Beşiktaş, iç sahada 43 lig maçında mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 36 galibiyet ve 7 beraberlikle 115 puan topladı.
Sezonun son karşılaşmasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş rakibini yenerek Devler Ligi şansını devam ettirmenin peşinde
Kartal'ın bu şansı yakalaması için Sivas'ı mağlup etmesi, F.Bahçe ile Başakşehir'in de maçlarında puan kaybetmesi gerekiyor
7 eksikli Kartal
Beşiktaş, bugünkü karşılaşmaya 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Tolgay, Pepe, Caner, Negredo ve Atiba, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor karşılaşması öncesi izin alarak ülkesi Portekiz'e giden Quaresma da takımını yalnız bırakacak. Transfer görüşmeleri için Çin'e giden savunma oyuncusu Tosic de bugünkü karşılaşmada kadroda olmayacak.
Beşiktaş 10'u İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 11 lig maçında Sivasspor'u sadece 4 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 15, kırmızı-beyazlılar 13 gol attı. Öte yandan taraflar arasındaki 23 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
- 18.5.2018 22:42
- Güncelleme: 18.5.2018 22:50
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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