1903 Derneği’nden 500 kumanya gitti – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    1903 Derneği’nden 500 kumanya gitti

    1903 Derneği’nden 500 kumanya gitti
    1903 Karakartallar Derneği, Ramazan ayı öncesinde hazırladığı 500 adet kumanyayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu arada Derneğin geleneksel sokak iftarı tarihi de belli oldu. Buna göre 31 Mayıs perşembe akşamı, Nişantaşı Şafak Sokak'ta yapılacak iftara, taraftarlar dışında Başkan 'ın da katılması bekleniyor.
    1. 19.5.2018
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