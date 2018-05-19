1903 Derneği’nden 500 kumanya gitti
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
1903 Derneği’nden 500 kumanya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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