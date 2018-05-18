Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta harekatı başlıyor

    Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor

    Tosic transferi için Çin Kulübü Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıklayan , takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte ve için çalışmalarını hızlandıracak.

    'de şampiyonluk şansı kalmayan , önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor. 'i Guangzhou'ya 4,5 milyon Euro karşılığında satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek. Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde. Göztepe forması giyen ve Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise bordo-mavili formayı giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor'un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.
    1. 18.5.2018 10:19
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