Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Dusko Tosic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcumuz Dusko Tosic'in Guangzhou R&F Football Club'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır."



İşte Tosic'in yeni takımının formasıyla fotoğrafı







Tosic'ten duygusal veda

Dusko Tosic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasına veda etti. İşte Tosic'in açıklaması:



Nereden başlayacağımı bilmiyorum.Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca türkiyenin en büyük kulübü olan bjk forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi.Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen herşeyi yaptık, maalesef başaramadık.Bu kulüp ve bu taraflar herşeyin en iyisini hakediyor.Sİz bu takımın,teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun.Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum.Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam , içimdeki bjk sevgisini gittikçe büyüttü.Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım.Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzaktada olsam içimdeki beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktanda olsa sevmeye devam edeceğim.



Bir kere kartal her zaman kartal...