Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta ve kararı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> ve <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> kararı

    Beşiktaş'ta gelecek sezonun trnasfer planlaması yapılmaya başlarken Alvaro Negredo ve Vagner Love ile ilgili yönetim flaş bir karar aldı.

    1. 18.5.2018 08:21
    2. Güncelleme: 18.5.2018 08:29
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