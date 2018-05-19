Beşiktaşlı yıldızdan Galatasaray'a tebrik! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı yıldızdan 'a tebrik!

    Beşiktaşlı yıldızdan Galatasaray'a tebrik!

    Beşiktaşlı maç sonunda açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş'ın 'u 5-1 ile geçtiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan , 'ın şampiyonluğunu tebrik etti. Babel, "Galatasaray, sezonun ikinci yarısında iyi bir momentum elde etti ve şampiyonluğu kazandı. Tebrik etmek lazım." dedi
    1. 19.5.2018 21:33
    2. Güncelleme: 20.5.2018 00:06
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