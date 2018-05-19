Beşiktaşlı yıldızdan Galatasaray'a tebrik!
Beşiktaşlı Ryan Babel maç sonunda açıklamalarda bulundu
- 19.5.2018 21:33
- Güncelleme: 20.5.2018 00:06
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 5
Yorum
Murat İlk yarı istifasını sunmuştu ama yönetim vazgeçirmeseydi başka biri takımın başında olurdu ardından şampiyon olurdu bence
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Galatasaray'da Carrasso ile yollar ayrılıyor
Toplam 2
Yorum
aslan İhtiyaç duymasakta güven verdi. Muslerayı vatandaşlığa hak kazandı İtalyadan çıkıp vatandaşımız olursa çok iyi olur.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 5
Yorum
KARA LEKE FENERDE AYKUT GİTMEZ İSE ŞAMPİYONLUĞU UNUTUN HER SENE 2. OLUR VE SONUNDA BİR SÜRÜ BAHANE BULUR ZİCO ZİCO ZİCO ZİCO
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