Fatih Terim kutlama tarihini açıkladı! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim kutlama tarihini açıkladı!

    Fatih Terim kutlama tarihini açıkladı!

    'da Fatih Terim, yapılacak şampiyon kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan , yarın Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı'nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek. Sürpriz şarkıcılar, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tribünlere asılacak 21 özel bayrak ve alev makineleri, şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

    Kutlamada kazanılan 21 şampiyonlukta emek veren teknik adamlar onore edilecek.

    Yarın satışa sunulacak şampiyonluk kutlamasının biletlerinin fiyatları 30 ile 100 lira arasında değişiyor.

    Galatasaray Kulübü, kutlamalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

    "ÖNEMLİ DUYURU | Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle 'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz."

    1. 19.5.2018 21:30
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:50
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