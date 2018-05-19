Galatasaray'dan taraftara jest!
Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, storelar gece yarısına kadar açık olacak
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan taraftarları ayrıca sevindirecek haber geldi. GS Store'lar bu gece saat 00.00'a kadar açık olacak. Galatasaray Kulübü bu gece store'lardan yüksek gelir bekliyor.
- 19.5.2018 21:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
OLACAĞI BU; SENEYE VOLKAN VE AYKUT KALIRSA..TARAFTAR MAÇLARA HİÇ GELMEZ..VAZİYET DEĞİŞMEZ.
-
Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
millet inşallah gidersin tüm taraftar da fb de kurtulur.yeter.gitmezsen takımı bırakacağız
-
Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”
Toplam 1
Yorum
zz61 inşallah sensiz koşacağız..
Galatasaray'dan taraftara jest! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.