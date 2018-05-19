Galatasaray'dan taraftara jest! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'dan taraftara jest!

    Galatasaray'dan taraftara jest!

    Şampiyonluğunu ilan eden 'da, storelar gece yarısına kadar açık olacak

    'i şampiyon tamamlayan 'dan taraftarları ayrıca sevindirecek haber geldi. GS Store'lar bu gece saat 00.00'a kadar açık olacak. Galatasaray Kulübü bu gece store'lardan yüksek gelir bekliyor.
    1. 19.5.2018 21:26
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