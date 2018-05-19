Bafetimbi Gomis, Göztepe karşısında penaltıdan attığı golle Alex de Souza'yı (28) geride bırakarak Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
GOMİS BU KEZ PENALTIYI KAÇIRMADI
Daha önce ligin ikinci devresinde Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobliya Akhisarspor maçlarında birer penaltı vuruşundan faydalanamayan Gomis, Göztepe karşısında 65. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Gol sayısını 29'a çıkaran golcü oyuncu bu sezon 4. penaltı golüne imza attı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Göztepeli Nabil Ghilas, sedye ile saha dışına çıkarıldı.
Galatasaray'ın attığı golden sonra VIP tribünde müsabakayı takip eden Galatasaraylı taraftarlarının sevinmesi üzerine Göztepeli taraftarlar tepki gösterdi.
Müsabakayı 8 bin 155'i Göztepeli, 516'sı Galatasaraylı olmak üzere toplam 8 bin 671 kişi takip etti.
Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6. sırada bitiren Göztepe'nin taraftarları müsabakanın bitimine doğru "İsyan Marşı"nı seslendirdikten sonra takımlarına büyük destek verdiler ve takımlarını tribünlere çağırdılar.
- 19.5.2018 20:41
- Güncelleme: 19.5.2018 21:22
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 5
Yorum
Murat İlk yarı istifasını sunmuştu ama yönetim vazgeçirmeseydi başka biri takımın başında olurdu ardından şampiyon olurdu bence
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Galatasaray'da Carrasso ile yollar ayrılıyor
Toplam 2
Yorum
aslan İhtiyaç duymasakta güven verdi. Muslerayı vatandaşlığa hak kazandı İtalyadan çıkıp vatandaşımız olursa çok iyi olur.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 5
Yorum
KARA LEKE FENERDE AYKUT GİTMEZ İSE ŞAMPİYONLUĞU UNUTUN HER SENE 2. OLUR VE SONUNDA BİR SÜRÜ BAHANE BULUR ZİCO ZİCO ZİCO ZİCO
Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'yı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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