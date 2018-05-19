Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'yı geçti

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis , Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Tecrübeli futbolcu, Göztepe filelerini sarsarak Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza 'yı geride bıraktı. Alex, sarı lacivertli formayla ligde bir sezonda 28 gol atmıştı. Üst üste Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Gomis, Göztepe karşısında talihsizliğini de yendi. Maçın 66'ncı dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Gomis büyük sevinç yaşadı.

GOMİS BU KEZ PENALTIYI KAÇIRMADI

Daha önce ligin ikinci devresinde Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobliya Akhisarspor maçlarında birer penaltı vuruşundan faydalanamayan Gomis, Göztepe karşısında 65. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Gol sayısını 29'a çıkaran golcü oyuncu bu sezon 4. penaltı golüne imza attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Göztepeli Nabil Ghilas, sedye ile saha dışına çıkarıldı.

Galatasaray'ın attığı golden sonra VIP tribünde müsabakayı takip eden Galatasaraylı taraftarlarının sevinmesi üzerine Göztepeli taraftarlar tepki gösterdi.

Müsabakayı 8 bin 155'i Göztepeli, 516'sı Galatasaraylı olmak üzere toplam 8 bin 671 kişi takip etti.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6. sırada bitiren Göztepe'nin taraftarları müsabakanın bitimine doğru "İsyan Marşı"nı seslendirdikten sonra takımlarına büyük destek verdiler ve takımlarını tribünlere çağırdılar.