Ryan Babel'den Galatasaray'a tebrik – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'den 'a tebrik

    Ryan Babel'den Galatasaray'a tebrik

    'ın Hollandalı yıldızı , şampiyon olan 'ı tebrik etti.

    Beşiktaşlı maç sonunda açıklamalarda bulundu.

    'ın Sivasspor'u 5-1 ile geçtiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ryan Babel, 'ın şampiyonluğunu tebrik etti. Babel, "Galatasaray, sezonun ikinci yarısında iyi bir momentum elde etti ve şampiyonluğu kazandı. Tebrik etmek lazım." dedi.

    1. 19.5.2018 21:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ryan Babel'den Galatasaray'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN