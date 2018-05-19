Ryan Babel'den Galatasaray'a tebrik

Beşiktaşlı Ryan Babel maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 5-1 ile geçtiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ryan Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti. Babel, "Galatasaray, sezonun ikinci yarısında iyi bir momentum elde etti ve şampiyonluğu kazandı. Tebrik etmek lazım." dedi.