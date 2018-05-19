Ryan Babel'den Galatasaray'a tebrik
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Beşiktaşlı Ryan Babel maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Sivasspor'u 5-1 ile geçtiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ryan Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti. Babel, "Galatasaray, sezonun ikinci yarısında iyi bir momentum elde etti ve şampiyonluğu kazandı. Tebrik etmek lazım." dedi.
- 19.5.2018 21:52
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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