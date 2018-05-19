Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den şampiyonluk paylaşımı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçtan sonra twitter hesabından paylaşımda bulundu
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cengiz "inanedindedik" tag'iyle şampiyonluk fotoğrafı paylaştı.
- 19.5.2018 21:47
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Aslan tacını taktı!
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sinyor peki ben bu senen sampiyonu daha lig baslamadim kim oldugunu dedim akhisar feneri yenecegini dedim. demekki okadar emek yok
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Burak Yılmaz Trabzonspor'a ihtar çekti!
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fatih buraksız maç kazanamıyoruz deyip, burağı havalara sokanlara ithap olunur
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Aykut Kocaman: "80 puan mucize değil"
Toplam 5
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FATİH verilmeyen veya yanlış verilen taçlar
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