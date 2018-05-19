Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den şampiyonluk paylaşımı – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Başkanı 'den şampiyonluk paylaşımı

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den şampiyonluk paylaşımı

    Başkanı , maçtan sonra twitter hesabından paylaşımda bulundu

    Sezonu şampiyon tamamlayan 'da başkan twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cengiz "inanedindedik" tag'iyle şampiyonluk fotoğrafı paylaştı.


    1. 19.5.2018 21:47
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